美國的新冠肺炎疫情繼續惡化，戰略國家儲備已動用最後一批醫療防護裝備。川普總統1日在記者會上，也證實該戰略國家儲備即將用盡，華府已要求有大型生產商的州政府，在當地直接生產醫療裝備及供給醫院使用。據傳，川普政府已下令暫停向其他國家提供個人防護裝備，認為應留給國內使用。

美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，戰略國家儲備由衛生及公共服務部管理，但知情人士強調儲備從不是華府抗疫政策中防護裝備的唯一來源，也說儲備永不會耗盡，總會留下小部分以備不時之需。但國土安全部一名官員承認儲備接近耗盡。戰略國家儲備耗盡意味各州政府，必須在全球市場搶購裝備，或面對廠商趁機坐地起價。

香港東網報導，面對美國國內醫護人員裝備短缺，美媒報導，領導白宮抗疫專責組的副總統彭斯，下令負責對外非軍事援助的國際開發署，暫停向其他國家提供個人防護裝備，並改為供給國內使用。川普回應時駁斥報導，但承認美國也需要很多防護裝備。

報道指，華府上周要求泰國提供物資援助時，對方竟然答覆指第二批美國提供的個人防護裝備正運往當地。美方官員得悉後大感震驚，立即下令暫停物資運送，並檢視美國對外援助的程序；越南、孟加拉、菲律賓、宏都拉斯等13個國家的援助被凍結。

此外，國際開發署上月17日至18日表示，分別向哈薩克及烏茲別克提供個人防護裝備，共2萬隻手套、2萬個口罩、2800件隔離衣、400個護目鏡，協助應對疫情。

(中時 )