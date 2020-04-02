順時中！台大醫院、北榮公告即日起禁止民眾探病 16:532020/04/02 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 順時中！台大醫院、北榮公告即日起禁止民眾探病。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北榮總也已公告，為配合中央疫情指揮中心命令，即日起停止探病。(魏怡嘉攝) 新冠肺炎疫情未歇，為防院內感染，疫情指揮中心指揮官宣佈，即日起禁止醫院探病，但陪病可以，日前已發文給醫院，但原則是如此，醫院可以彈性調整，例如預約探病等。台大醫院、北榮立即做出回應，即日起，禁止民眾探病，建議民眾以視訊探病以表關心，陪病則以一人為限。 陳時中表示，目前已經發文給各醫療院所與機構，除非有特殊情況，否則原則上禁止探病，盡量使用視訊方式代替。原訂6日起將採用「預約探病」方式的臺大醫院及台北榮總，官方網站也已公告，為配合中央疫情指揮中心命令，即日起停止探病。 (中時 ) #禁止探病 #台大醫院 #北榮 #陪病 #陳時中 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 志村健葉克膜續命「無法言語」 04:102020/03/30 娛樂新聞 在醫院戴的口罩直接丟醫院垃圾桶 不要帶回家 10:362020/03/31 社會 南投醫院旁大排 將加蓋設停車場 16:272020/03/31 生活 聯新國際醫院支援機場採檢站 4位院長輪值大夜班 18:172020/03/31 生活 挺羅東博愛醫院 金門餐廳贈200顆粽 04:102020/04/01 地方新聞 亞東醫院視訊輸出 助尼加拉瓜防疫 12:582020/04/01 生活 醫院門禁再升級 台大、北榮6日起探病採預約制 14:042020/04/01 生活 未滿1歲女嬰竟染疫 日醫院56人需自主隔離 22:402020/04/01 國際 彰縣視訊門診啟動 33診所響應 04:102020/04/02 地方新聞 生活熱門新聞 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 北部高級社區淪陷！陳時中：女保全確診 感染源不明 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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