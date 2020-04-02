台北榮總也已公告，為配合中央疫情指揮中心命令，即日起停止探病。(魏怡嘉攝)

新冠肺炎疫情未歇，為防院內感染，疫情指揮中心指揮官宣佈，即日起禁止醫院探病，但陪病可以，日前已發文給醫院，但原則是如此，醫院可以彈性調整，例如預約探病等。台大醫院、北榮立即做出回應，即日起，禁止民眾探病，建議民眾以視訊探病以表關心，陪病則以一人為限。

陳時中表示，目前已經發文給各醫療院所與機構，除非有特殊情況，否則原則上禁止探病，盡量使用視訊方式代替。原訂6日起將採用「預約探病」方式的臺大醫院及台北榮總，官方網站也已公告，為配合中央疫情指揮中心命令，即日起停止探病。

(中時 )