以自製生鮮及日本商品為主要販售特色，裕毛屋凱福登超市驚傳歇業，業者表示，疫情嚴峻，考量防疫升級，決定從6日起暫停營業，關閉期間店內全面消毒，直到疫情趨緩改善為止；公益、崇德2家門市，停業之前，打出商品全面7折出清價。

裕毛屋凱福登超市公益、崇德2家店門口，2日貼出「近期受到疫情擴大影響，為了消費者和門市工作人員的健康和安全，自4月6日暫停營業至疫情完全改善為止」公告，讓老客戶相當驚訝，擔心喜歡的日系商品難買到、紛紛搶購。

裕毛屋董事長謝明達表示，超市成立31年，自日本引進「次亞塩素酸空間除菌脫臭機」，放罝賣場及作業場中，每台「次亞塩素酸空間除菌脫臭機」可除菌範圍約40至60坪，維護消費者及門市工作人員的健康；隨著來客數增加，疫情持續擴大，傳染途境、潛伏期不明，慎重考量，決定先歇業。

裕毛屋凱福登超市包括，台中公益、崇德門市，主攻高檔超市市場，2006年裕毛屋超市陸續改裝，並更名為凱福登生鮮超市，祭出80％日系商品超市，；謝明達說，並非外傳營運不佳，未來2家門市約100多名員工工作權益，公司將依照相關法令規定執行。

(中時 )