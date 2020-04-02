前行政院長郝柏村於30日辭世，新加坡總理李顯龍2日在臉書發文哀悼，並稱郝柏村一位深受尊重的領導人，為台灣的安全、繁榮、兩岸關係與台星兩國邦誼做出許多貢獻。對於郝的辭世，新加坡與台灣的朋友同表悼哀。
李顯龍表示，郝先生與李顯龍的父親李光耀有長期與密切的友誼，李光耀去世時，誼，郝也前往弔唁，並出席國葬典禮。
李顯龍指出，他於1974年時以一名年輕軍官的身份首次見到郝先生，多年來兩人一直保持聯絡。1985年兩人再度會面時，郝送給了他一本由萊格(James Legge)翻譯的英文版儒家經典《四書》，他一直視為個人珍藏。
李顯龍說，他與郝先生最近一次見面是在3年多前，當時郝已97歲，他和朋友一起到新加坡打高爾夫球。
李顯龍最後表示，郝柏村過著充實而完整的生活。我們永遠都會記得他是新加坡的好朋友。「在我們失去郝先生的時刻，我們的心將台灣人民在一起。」
文章來源：Lee Hsien Loong
(中時電子報)
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