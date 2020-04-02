大陸商務部消費促進司副司長王斌2日表示，商務部將會同相關部門落實有關政策措施，加快推進放管服改革，促進穩定新車銷售，推動有關地方放寬或取消限購措施。此外，大陸也將不斷完善用車環境，加快修訂「二手車流通管理辦法」，繁榮二手車市場，促進老舊汽車報廢更新，持續推動釋放汽車消費潛力。

新浪財經報導，王斌表示，受多重因素影響，大陸汽車銷量連續兩年走低。2019年新車銷量2,576.9萬輛，年減8.2％。疫情加劇了汽車消費下滑壓力，2020年1～2月銷量下降42％。當前，境外疫情加速擴散蔓延，可能進一步影響汽車產業發展。

值得注意的是，國務院常務會議日前審議通過了促進新能源汽車消費、降低二手車經銷增值稅稅率、支持淘汰老舊柴油貨車等政策措施。

業界普遍認為，上述措施解決了長期制約行業發展的難題。特別是二手車經銷企業減按銷售額0.5％徵收增值稅政策，對二手車行業發展具有里程碑意義。有助於推動二手車市場規模化、專業化、品牌化發展，加快釋放二手車消費潛力，為新車消費創造更大的市場空間，並帶動汽配、維修、保險等相關服務業發展。

(工商 )