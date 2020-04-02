恒指收盤漲0.8％ 騰訊收漲1.4％ 17:042020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數2日收報23,280點，漲194點或0.8％；國企指數收報9,526點，漲121點或1.3％。 個股方面，匯控連跌6日，收報38.9港元，跌2.6％，失守39元。其他重磅藍籌方面，騰訊收漲1.4％；中移動漲3.6％；港交所漲1.7％；友邦漲0.1％。 (工商 ) #收報 #騰訊 #收漲 #收盤 #香港恒生指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 下一個兆元市場 遠端辦公夯 04:092020/03/29 產業財經 雲端業務成亮點 BAT積極布局 04:092020/03/29 焦點新聞 《日股》日經指數早盤收漲0.78％ 東京封城題材股走高 12:162020/03/31 財經 《韓股》韓股收漲2.19％ 本季跌逾20％ 15:572020/03/31 財經 滬指開高走低 終場收漲0.11％ 農業類股表現活躍 16:202020/03/31 財經 港股U盤拉升 恒生指數收漲428點 16:322020/03/31 財經 《港股》恆指收漲1.85％ 本月跌約10％ 16:482020/03/31 財經 農糧股急漲 金健米業狂飆 04:102020/04/01 全球財經 恐怖！美估24萬人死 道瓊又重挫近千點 05:592020/04/02 財經 陸股早盤開低走高 深成指午間收漲0.53％ 11:502020/04/02 財經 財經熱門新聞 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 不只沙俄大戰！油價又遭殺 背後兇手抓到了 - 即時 台積電最大噩夢又來？ 驚爆老美封殺華為新招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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