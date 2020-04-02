香港恒生指數2日收報23,280點，漲194點或0.8％；國企指數收報9,526點，漲121點或1.3％。

個股方面，匯控連跌6日，收報38.9港元，跌2.6％，失守39元。其他重磅藍籌方面，騰訊收漲1.4％；中移動漲3.6％；港交所漲1.7％；友邦漲0.1％。

(工商 )

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