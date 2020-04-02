A股IPO市場迎來春天，上海證券交易所以人民幣（下同）700億元的募資額位居全球榜首。科創板持續發展成為日益受歡迎的上市板塊。國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業，香港稱畢馬威）最新報告顯示，上交所在2020年第一季以募集資金計位居全球榜首，納斯達克、紐交所、泰國交易所、港交所緊隨其後。

綜合陸媒報導，市場調研機構Dealogic數據顯示，今年第一季，上交所和深交所IPO募資金額逾110億美元，這是自2016年以來首次超過紐交所和納斯達克的募資總額。數據顯示，2020年第一季，51家企業在A股市場募集資金786.22億元，上市企業家數和募資金額均高於2018年、2019年同期。

分交易所看，上交所有34家企業完成IPO，其中科創板24家公司募集資金294.47億元，主板10家企業募集資金395.93億元。深交所有17家企業完成IPO，其中創業板12家公司募集資金73.03億元，中小板5家公司募集資金22.80億元。

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