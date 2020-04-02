由於我國暫停轉機客也不允許外籍旅客入境，加拿大同樣不允許外籍旅客入境，旅客人次銳減，加拿大航空決定本月起至6月2日止暫停桃園-溫哥華航線；日本航空則因日本將台灣旅客也列入禁止入境的73國旅客當中，決定即日起至4月30日止，台日線再做減班。

加拿大航空在該國政府宣布3月18日起，禁止外籍旅客入境，為了方便加國民眾返國，僅採取減班措施，維持一定航班，並提供台灣等國旅客經多倫多、溫哥華、蒙特婁及卡加立四個國際機場轉飛美國，墨西哥，加勒比海以及聖皮埃爾和密克隆群島(St. Pierre-et-Miquelon)。

由於台加雙方政府對於疫情管制日益嚴格，台加航線過去一周（3月26日至4月1日）實飛17架次，與去年12月周平均直相較，減63.03％，載客人次減89.92％。本月起除了加航，華航也暫停溫哥華航線，僅剩長榮航空還有航班。

日本航空台日線多次減班，這次在羽田-松山航線，每日維持1班飛航，但其間4月3日～5 日、7 日、8 日、10日松山出發的JL98航班取消；成田-桃園航線JL809/802僅4月29日、30 日兩日運航，其餘航班皆取消；成田-高雄航線改為每周2班（每週二、六)，其餘航班取消。

(工商 )