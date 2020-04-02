成龍首度監製古裝懸疑探案網劇《成化十四年》，改編自夢溪石同名小說，由郭爽、楊歡執導，《新流星花園》官鴻、金鐘獎迷你劇集最佳男主角傅孟柏、劉耀元、金鐘獎最佳女主角賈靜雯、李立群、王茂蕾等主演。官鴻、傅孟柏兩人首次合作培養出好感情，戲中一幕上演男男泡澡戲，傅孟柏還為此大秀養眼六塊肌，讓觀眾大飽眼福。

劇中官鴻飾演唐泛是個鬼靈精，傅孟柏飾演的隋州總在一旁冷冷地看著他耍寶，外冷內熱的隋州見唐泛無武功，總是跟在他身後闖命案現場，霸氣壁咚提醒：「唐大人這樣進去一刻鐘就會被撕成碎片，還想去嗎？」見唐泛沒地方住，隋州答應讓他搬進家中同居，卻被大鬧廚房差點失火、幫付搬家費用，甚至開心在浴室泡澡，撞見還提出邀請：「這水溫不錯要不要一起來泡」，惹得脫光上衣的隋州好哭又好笑，拎著衣服走人。

傅孟柏展現好身材。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻飾演六品推官唐泛，審閱批文能快速理出關鍵線索，自封：「常連夜苦讀、精神不濟，就因為要破案，我就是破案小神童。」遇上高冷錦衣衛傅孟柏一同辦案時，卻屢次被戲弄，還被關入牢中，官鴻只能怒吼相對：「過河拆橋、念完經打和尚。」隋州外冷內熱，當唐泛無處住，好心收留讓他同住，見他肚子餓也親自下廚煮麵，網友稱：「最佳拍檔非他們莫屬。」

官鴻戲中邀約傅孟柏泡澡。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻、傅孟柏兩人首次合作培養出好感情，昨天愚人節還互換微博名字鬧粉絲，傅孟柏假冒官鴻稱讚自己：「合作很開心，又帥又高又敬業又體貼，學到很多東西，是一個好大哥。」官鴻本人反虧傅孟柏：「不是小老弟嗎」鬧得網友分不清誰是誰。

成龍表示，過去以動作喜劇類型，這次想嘗試不一樣的青春、輕鬆故事，讚主演選角很棒，他更親臨現場指導傅孟柏、劉耀元耍刀，還當起傅孟柏的對戲演員，教近身動作如何指揮道具，讓鏡頭著重表現時漂亮，不過傅孟柏顯得很緊張，成龍讚他們很努力，也請他放鬆些。昨日開播成績優異，成龍表示：「希望給大家帶來不一樣的驚喜。」

官鴻在《成化十四年》中飾演推官，自封破案小神童。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻傅孟柏首次合作拍攝。（愛奇藝台灣站提供）

傅孟柏霸氣壁咚官鴻。（愛奇藝台灣站提供）

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