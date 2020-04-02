工作坊以故事為引導，引吸小朋友注意。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊（右二）、水利處長楊明鐃（右三）出席苑裡親子公園參與設計工作坊，了解不同親子間的設計理念。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員張顧礫出席工作坊幫忙。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員陳品安參與活動。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員黎煥強帶一家大小參與活動。（巫靜婷攝）

為了讓親子參與苑裡親子公園設計，苗栗縣政府水利處首度舉辦親子公園參與設計工作坊，讓家長帶著小朋友動手設計公園。（巫靜婷攝）

苗栗縣第3座親子公園將落腳於苑裡，為了讓親子共同參與公園設計，縣府水利處首度邀請「特色公園行動聯盟」下鄉，到工程預定地舉辦工作坊，帶領在地家長與小朋友DIY，攜手創作屬於自己的親子公園，從中找出可行的元素，融入實際的工程設計，水利處表示，親子公園預計明年初完工。

苗栗縣政府計畫於「山線、中港溪、海線」各打造1座大型親子公園，繼去年1月啟用首座苗栗市貓裏喵親子公園大受好評，今年3月再啟用第2座竹南獅山親子公園，結合苗栗「火炎山」特殊地景風貌格外吸睛，緊接著海線地區將迎來第3座親子公園，選址在國立苑裡高中旁的公園用地。

水利處引入公民參與設計理念，首次舉辦親子公園工作坊，約60名親子夥伴經線上報名，2日齊聚工程預定地，動手做美勞、玩遊戲，打造出心目中的親子公園，副縣長鄧桂菊表示，活動以故事引導，讓親子更融入其中，希望未來透過環境建置及情境教育，讓孩子們從遊戲中更了解在地特色。

水利處長楊明鐃指出，苑裡親子公園用地面積約0.77公頃，公園規畫以「在地農業、藺草」為主題，設計出藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯、樹屋遊戲場及穀倉親子廁所等，打造地景遊戲設施，此外也包含人行道廣場鋪面、植栽、照明、給排水、廁所及安全監視等公共設施，總工程經費約3000萬元，預計2021年初完工。

(中時 )