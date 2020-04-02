今（2）日中央流行疫情指揮中心在例行記者會中宣布，國內新增10利武漢肺炎案例，其中有8名為境外移入、2例本土案例，而副指揮官陳宗彥表示，最近每天都約有100多名入境旅客出現相關症狀，所以除了在機場採檢外，要到指定檢疫地點等待結果出爐後，才能返家進行居家檢疫。

近來國內增加許多新冠肺炎確診案例，其中大多數都是境外移入居多，因此中央流行疫情決定，明天開始入境旅客除了要在機場配合採檢之外，有症狀者必須要到指定檢疫地點，待檢驗結果出爐後，才能返家進行居家檢疫。

陳宗彥表示，目前會有旅客入境的機場為松山、桃園及小港機場，所以臨時的檢疫地點應該會選在機場附近，讓入境旅客可以在該地等待檢驗結果，並經醫護人員確認相關症狀回覆者，可以回家做居家檢疫，而昨（1）日入境旅客人數高達1,500多人，其中有81位旅客出現發燒或呼吸道症狀。

(中時電子報)