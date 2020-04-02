大陸國家統計局資料顯示，2019年大陸65周歲及以上人口占比12.6％，2018年為11.9％，即增長了0.7個百分點。而2015～2017年分別為10.5％、10.8％和11.4％。從資料來看，最近5年大陸全國老齡化增速呈現加快的趨勢。

遼寧是全大陸老齡化程度最高的省份。2019年65周歲及以上人口706.1萬人，占16.2％，這比2018年的15.17％增長了1個百分點。2016年和2017年這一指標分別是13.51％和14.35％，可見遼寧省的老齡化程度在加速。

按照國際通行劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7％時，意味著進入老齡化；達到14％，為深度老齡化；超過20％，則進入超老齡化社會。2019年，浙江、遼寧、上海、山東、四川、江蘇和重慶等省市均跨過14％的深度老齡化標準線。

與長三角相比，珠三角的境況卻完全不同。2019年，廣東65周歲及以上人口占比為9％，雖然比2018年的8.62％有所上升，但仍然是大陸較年輕的省份之一；另外一個沿海省份福建，2019年這一占比為9.3％。

華東師範大學社會發展學院院長丁金宏表示，珠三角地區還保持比較大的勞動力流入量，這與廣東的產業基礎有關，聚集了很多製造業大廠，對年輕勞動力的需求很大。而上海周邊的杭嘉湖和蘇南地區以前吸納了大量勞動力，但是現在出現一定程度的飽和。要緩解人口老齡化還需要容量擴張，就是需要新興產業，提供更多的就業崗位。

(旺報 )