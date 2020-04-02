電影《可不可以，你也剛好喜歡我》邀請天后G.E.M.鄧紫棋獻唱主題曲〈很久以後〉並拍攝MV，同時MV也由電影導演簡學彬執導，他特別安排了一隻乖巧的貓咪擔任男主角，和鄧同框飆戲，更讚鄧演技不輸專業演員。

鄧紫棋拍MV數次流下動人淚水。(華映提供)

簡學彬自己很喜歡這首〈很久以後〉，聽到覺得很感動，特別選了一個位在菁桐的古蹟場景拍攝，也讓不少粉絲覺得很興奮，紛紛留言要去有鄧紫棋足跡的地方朝聖，另MV中鄧拍攝演唱場面時，次次都受到歌曲觸動，流下眼淚，簡說：「我聽說她在錄歌時，哭到不行，沒想到MV拍攝時，她依然眼淚流不停。我在鏡頭後面看她唱到流淚時，都會被她的表現打動，看著看著覺得自己眼眶都濕了。」

鄧紫棋雖然有點害怕小動物，但看到男主角貓咪先生，還是忍不住大呼可愛，只是拍攝的貓咪很少出門，有點害羞怕生，在拍攝期間不停的想躲到有安全感的角落，鄧也很有耐心的配合演出。

(中時 )