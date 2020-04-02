有別於傳統工業區給人的刻板印象，台南科學園區營造友善生態環境，南科管理局去年在霞客湖旁打造約1公頃的生態池，打算復育螢火蟲，但因池裡的魚吃光螢火蟲的螺類食源，因此效果並不好，今年再接再厲，改造生態池結構，除了水生螢火蟲外，也增加陸生種，4月中旬將野放幼蟲，期待這次復育能有好結果。

南科管理局去年在霞客湖旁的汙水處理二廠後方，打造淺灘式生態池，主要目標是要復育螢火蟲；由於螢火蟲需要無光害、水質乾淨等條件，因此僅有步道沒有路燈，負責廠商還特地前往中部的溪床抓苦螺來放養繁殖，當作螢火蟲的食物來源，但因池子較深，投入的螺類幾乎都被魚吃光，食源不足，最後只有10幾隻存活。

去年夏季多場大雨，使得螢火蟲復育區環境遭到破壞，今年南科管理局趁著修復同時，也進行復育區環境的整理與改善，將原本的生態池改為溝渠狀，增設較淺而少水的小溝渠，並選定水生的黃緣螢與陸生的台灣窗螢為復育品種，4月初投放螺類，替螢火蟲準備好食物來源，4月中再放入幼蟲，因有去年失敗的經驗，預估今年的成效應會較好。

南科管理局表示，園區內的廠商台積電在14廠也進行螢火蟲的復育工作，從2015年開始，歷經3年時間，到2018年才有成果，為了這次能復育成功，也曾向台積電取經，希望借重台積電的經驗，讓生態池周邊成為真正的賞螢祕境。

(中時 )