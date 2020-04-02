新和宮旁的生態景觀池種植80多種蓮花，最近爆量生長。（王文吉攝）

新和宮生態池由熱心信徒宋素珍（右二）協助維護。（王文吉攝）

新和宮生態池的蓮花盛開。（王文吉攝）

新和宮生態池的蓮花盛開。（王文吉攝）

新和宮生態池的蓮花盛開。（王文吉攝）

新和宮生態池盛開鵝黃、淡紫、桃紅、淺藍等各色蓮花。（王文吉攝）

新和宮生態池的蓮花爆量，廟方移植到蓄水桶。（王文吉攝）

爆量蓮花移植到蓄水桶，布置成為蓮荷步道。（王文吉攝）

台中神岡新和宮管理維護廟旁的公園預定地，其中生態池種植80多種蓮花，最近爆量生長。廟方進行「疏花」，移植到100多個蓄水桶，除布置成為蓮荷步道，還開放民眾領取花苗，鼓勵家家戶戶種植，推動「愛蓮」特色社區。

新和宮蓮花池採用天然卵石砌成，池中放養大肚魚、蓋斑鬥魚、朱文錦等，還有蝌蚪、浮游生物，生態豐富。油綠蓮葉漂浮在水面上，盛開鵝黃、淡紫、桃紅、淺藍等各色花朵，一旁公園步道還有100多個蓄水桶，暫時培育蓮花，共計80多品種，號稱「賞蓮秘境」。

新和宮總幹事王永泉表示，生態景觀池位於廟旁的公園預定地，目前由廟方代為管理維護，2012年起種植蓮花，但始終長得不好；後來發現蓮花根莖葉都被雜魚、烏龜啃咬吃光，前年抽乾池水重新整理，並改放養孔雀魚、大肚魚、蓋斑鬥魚及朱文錦等。

蓮花池由熱心信徒宋素珍協助維護，並獲花友周有利免費提供睡蓮、子母蓮及特殊品系等80多品種，讓景觀池的蓮花日益豐富多樣。

提供花苗的家豪清潔工程公司負責人周有利表示，底土最好取用田土混合粗糠，裝在移植袋內種植蓮花，除了乾淨水源，並定期施用有機肥。宋素珍說，蓮花在新和宮生態池適應得不錯，連冬天有花可賞，每天維持40至50朵，可見神岡的天候環境適合種植蓮花。

新和宮生態池蓮花日前爆量，廟方人員疏花後，暫時移植蓄水桶，並開放社區民眾領取。王永泉表示，希望鼓勵家家戶戶都有蓮花，成為「愛蓮」社區，由於蓄水會吸引蚊子產卵，可放養大肚魚、孔雀魚或蓋斑鬥魚防治孑孓。

(中時 )