美國傳出多部門官員擬對華爲採取新限制措施，使用美國晶片製造設備的外國公司如台積電等必須先獲得美國許可才能向華爲供應某些先進晶片。對此，大陸外交部發言人華春瑩於2日的例行記者會上表示，對於美方的這種科技霸淩主義，中國政府絕不會坐視不理。

華春瑩表示，美國政府擬對華爲採取新限制措施，他們到底想怎麽做我不清楚，這個要問美方他們才清楚。但是我倒是注意到，這兩天華爲公司的輪值董事長徐直軍先生對這個其實已經有一番表態，我認爲他有一個反問非常有力和有道理。中國政府的立場是一貫的，我們堅決反對美國動用國家力量，以莫須有的罪名無端地去打壓特定的中國的企業。那麽對於美方的這種科技霸淩主義，中國政府絕不會坐視不理。

徐直軍近日在華爲2019年報溝通會上表示，中國政府不會讓華爲任人宰割，或者對華爲置之不理。相信中國政府也會採取一些反制的措施，可能禁止美國公司的5G晶片及含有5G晶片的基站和智慧手機，及各種智慧型終端在中國使用。

徐直軍說，就算真的因此美國新規受限，華爲還能從三星、聯發科以及展訊購買晶片來生産手機。就算華爲因爲長期不能生産晶片做出了犧牲，相信在中國會有很多晶片企業成長起來。

徐直軍稱，如果美國政府可以任意修改「外國直接産品規則」，其實是破壞全球技術生態。如果中國採取相應反制，潘多拉盒子一旦打開，對於全球化的産業生態可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華爲一家企業。全球産業鏈的任何一個玩家都很難獨善其身。

(旺報 )