台一線高架橋伸縮縫損壞造成車輛遭橋墩落石擊中，新北市工務局於上月底完成修復工程。（新北市工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新莊區思源路匝道口日前發生台一線高架橋伸縮縫損壞，造成車輛遭橋墩落石擊中後擋風玻璃損壞一事，新北市養工處已於3月底完成更換伸縮縫材料，保障民眾行車安全並維持伸縮縫功能，避免意外事件再度發生。

新北市養工處表示，針對上月8日台一線高架橋伸縮縫損壞造成石塊掉落，主要是因台一線車輛行駛頻繁，使該路段伸縮縫因反覆荷重、內部構件不斷碰撞，導致伸縮縫變形進而造成混凝石塊掉落砸車意外。

事發當日接獲民眾通報後，養工處立即派員到場進行搶修，將破損的混凝土塊清除，安裝鐵板防護，防止石塊再度剝落。並向工廠訂製伸縮縫金屬構件，工程於上月26日動工，月底前順利更換完成。

養工處說明，該工程將原有「模組型伸縮縫」更換為同等伸縮量之「豎齒型伸縮縫」，藉由鋼板間空隙伸縮，避免橋體因受力產生撞擊，除可提升民眾用路舒適性與行車安全，也藉此改善該處伸縮縫內部構件碰撞造成的噪音問題。

新北市工務局強調，台一高架段是串聯泰山區、新莊區與三重區的重要幹道，為了提升用路人安全，未來將持續針對新北市轄內各大橋梁行檢測及維護作業，保障民眾行車安全。

(中時 )