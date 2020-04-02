菲律賓疫情持續擴大，多處已實施封城令。馬尼拉有民眾仍上街抗議政府沒有提供足夠的食物援助。菲律賓總統杜蒂警告，若有民眾違反封城令，軍警可直接將他們槍殺。

杜特蒂周三發表電視講話，稱在疫情持續之際，為了減慢病毒進一步擴散，民眾合作及遵守封城令是十分重要。

杜特蒂說：「我已向警察和軍方下命令，倘在執行禁令中遇到麻煩，有民眾反抗，而此舉令你們的生命受到威脅時，可將他們槍斃。」

杜特蒂又說：「明白嗎？死亡。比起讓你製造麻煩，我會選擇送你入土。」

杜特蒂發表講話後幾小時，奎松市21名居民因未經許可抗議而被捕，他們中大部分人是低收入的工廠和建築工人，在封城期間他們無法工作，因而沒有收入。菲律賓勞工組織（BMP）的譴責，該組織譴責政府在疫情期間對尋求幫助的貧困人群採取的嚴厲措施。

呂宋島擁有5700萬人口，實施全面封鎖後，居民只能出門購買食品、藥品和其它必需品。此外，還關閉了除重要產業以外的所有產業。

(中時 )