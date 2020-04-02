雲林縣水林鄉最近被網友評為「最沒存在感、邊緣鄉鎮」，引發水林鄉民不平，紛紛跳出來回應「水林鄉是顏思齊登台的地方，開台第1庄」、「連鎖超商烤地瓜就是水林生產的」，出身水林鄉的雲林縣文化觀光處長陳璧君強調水林鄉極具特色，將加強行銷讓更多人知道，帶動地方產業發展。

最近有網友以「台灣最沒存在感的鄉鎮地名」為題，在網路上徵求很少聽過的台灣地名，結果雲林縣水林鄉被最多網友點名，甚至還有雲林縣民說「水林真的邊緣，在雲林22年了聽都沒聽過」、「水林，真的沒聽過」，讓水林鄉民很不服氣。

出身水林鄉的雲林縣社會處長林文志表示，水林是3、400年前海賊王顏思齊登陸台灣腳下踩的第1寸土地，漢人開台第1村；水林所產台農57號黃金地瓜在全台大受歡迎，如果還不知道、還沒吃過，那就落伍了。

水林還有1個特色，就是有1村專門出產校長、有1村專門出產法官、有1村專門出醫生，數量最多、密度最高冠全國；另有1所聞名國內外的藝術學校「蔦松藝術高中」，是培育藝術人才的重要基地。

同樣是水林人的雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，300餘年前顏思齊率眾來台開墾，並於水林鄉設10寨，主寨即位於現今水林鄉水北村顏厝寮，目前顏厝寮還保有眾多顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、「僅會一處」紀念碑等，是充滿歷史文化的鄉鎮，絕對值得遊客造訪、細細品味。

(中時 )