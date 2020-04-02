TikTok (中國大陸版為抖音) App 主打短影音功能，是時下最流行的社群應用程式(app)之一。為了對抗這一股勢力，Facebook、YouTube 等平台都積極研發，期待能夠搭上這一波短影音列車。外媒報導，YouTube 正在研發對抗 TikTok 的功能「Shorts」，預計年底就將推出。

《The Infomation》網站報導，YouTube 正努力研發，打算要推出對抗 TikTok 的利器就是「Shorts」功能。據了解，Shorts 會是首頁資訊內容(Feed)中可供點閱的短影片，預計可以跟上傳到 YouTube 的影片一樣，能搭配套用平台上沒有版權(或有授權 YouTube 使用的)的音樂庫，而這項功能預計在今年年底推出。

YouTube 先前為了對抗 Snapchat，也跟進 Facebook，推出了短片故事(Stories)功能。僅供訂閱數 1 萬以上的 YouTube 頻道來使用，上架後僅能顯示 7 天，而且僅提供行動平台(Android 以及 iOS App)才能收看，在電腦版當中並沒有呈現這樣的功能。YouTube Stories 跟其他平台的限時動態功能很接近，能上放「影片、@(提及)、位置」這三種貼圖。觀眾可以單獨針對 YouTube Stories 回覆留言。在先前 Facebook、Messenger、Instagram 都紛紛推出 Stories(限時動態)功能後，開發這項功能的 Snapchat 確實也在使用者數量增長上遭遇不小挑戰。

為了培養社群，並營造社群積極互動，Google 曾經推出 UpTime 這一款觀看 YouTube App 的全新 App，但是後續成效不彰已經停止服務。而這一回，YouTube 學了教訓，據了解將讓 Shorts 直接成為 YouTube App 當中內建的功能。這可讓 Shorts 功能一推出就繼承大量用戶基礎，而不需要等候使用者另行下載 App 在緩慢累積用戶。究竟能否取得成功，有效壓制 TikTok 的氣焰，年底答案就將揭曉。

YouTube 想積極對抗的對手「TikTok」是誰？TikTok是「抖音」的中國大陸海外版。抖音則是字節跳動(ByteDance)子公司北京微播視界科技有限公司所開發的應用程式(iOS 以及 Android)，2016 年 9 月在「今日頭條」孵化上線。平台用戶增加快速，維基百科引述抖音產品負責人王曉蔚在 2017 年 9 月的說法，指出平台上 24 歲以下的用戶超過 85%。根據 Sensor Touwer 統計，抖音 App 在 2019 年 2 月總下載次數超過 10 億里程碑，而在 2019 年 11 月中旬則是突破了 15 億下載次數大關，也是 2020 年 1 月份美國地區下載量最高的非遊戲類 App。

(中時電子報)