新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（2）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增10例新冠肺炎確診，8例境外移入、2例本土；其中一例本土為北部一高級社區女保全，感染源尚待釐清。截至目前為止，國內共累計確診339例確診，5例死亡，50人解除隔離。

◎指揮中心宣布，自明日起，入境旅客若有發燒及呼吸道症狀除一律採檢外，亦將專車載到指定地點案置，等待採檢結果。

◎為了避免社區感染引發院內感染，陳時中今日宣布，已發文給各醫療院所及機構，除了特別狀況（例如患者狀況很糟），其餘狀況一律禁止探病。

◎記者會上有媒體詢問，新冠病毒是否會導致聽力受損或腦膜炎？張上淳回應，腦炎、腦膜炎只能說學理上有機會，目前並沒看到這樣的個案。而聽力的部分，張上淳則說明，目前也還未看到聽力受損個案。

◎國外有施打卡介苗的國家，疫情狀況相較歐美已停止施打卡介苗的國家緩和，張上淳回應，這樣統計只是國家間觀察發現的現象，至於在學理及實際人體的免疫力上，卡介苗是否對抑制新冠病毒有效，還有待更多的驗證與研究。

◎台灣今新冠肺炎確診案例中，10人中3人有腹瀉症狀，讓人懷疑腹瀉是否也為新冠肺炎症狀之一，對此，疫情指揮中心召集人張上淳回應，少數病人有出現腹瀉症狀，但單純腹瀉案例較少，還需要更多資料來確定。

◎觀光局染疫的基層員工案269與觀光局高官之子案277在機場內互動時間表曝光，兩人從接機到喝咖啡總共接觸近2小時。

(中時電子報)