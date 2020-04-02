英特爾推出第10代Intel Core H系列行動處理器，超越了目前筆記型電腦的5GHz極限。H系列以第10代Intel Core i9-10980HK處理器領軍，讓遊戲玩家和創作者可以享受桌機效能，隨處使用不受限制。

此系列產品之首，為第10代Intel Core i9-10980HK處理器，其具備無與倫比的全方位效能，具有高達5.3GHz Turbo、8核心，16執行緒和16 MB的Intel Smart Cache快取記憶體。完全解鎖釋放效能的第10代Intel Core i9-10980HK處理器為遊戲玩家和創作者驅動極致的筆記型電腦體驗，並允許進一步客製化、最佳化和校調CPU效能。

與使用三年的系統相比，i9-10980HK提供遊戲中每秒增加多達54％的幀數，在頂級遊戲中享有更佳體驗。整體效能提高多達44％ ，讓使用者感受到更快、更即時回應的生產力。 高達2倍的4K影片成像和匯出速度，讓創作與分享變得更快、更容易。

具有高達5.0GHz3 Turbo的第10代Intel Core i7-10750H處理器專為要求最佳效能的專業級遊戲玩家和創作者而打造。與使用三年的系統相比，i7-10750H提供了遊戲中每秒增加多達44％的幀數，整體效能提高多達33％，4K影像匯出速度最高提升70％。

本次也推出了全新的Intel Core i7-10875H，該處理器具有高達5.1GHz Turbo、8核心和16執行緒的最高效能，適用於不斷成長的創作者市場，專業級遊戲玩家、以及其他對系統效能有高度要求的多工處理工作者。

英特爾與領先的PC製造商合作，將於今年推出橫跨消費者、商業和工作站領域的100多種設計，其中包括30多款厚度小於20mm的輕薄型筆電。Intel還與PC製造商共同合作最佳化筆記型電腦以支持最新技術，包括整合式Intel Wi-Fi 6 AX201（Gig+）支持快3倍的下載速度，以實現高速、低延遲的無線效能，支援Intel Turbo Boost Max Technology 3.0，支援Intel Adaptix Dynamic Tuning技術和Intel Extreme Tuning Utility用於智慧效能調整，支援Intel Speed Optimizer提供簡單的一鍵式超頻方法，支援Thunderbolt 3且其頻寬為USB 3.1的4倍，以驅動豐富的媒體內容並輕鬆連結2個4K顯示器，支援Intel Optane記憶體支援加速遊戲啟動與加載。

(工商 )