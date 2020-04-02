大降價！蘇寧手機：iPhone11最高降價力度達1,600元 17:392020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇寧手機官方2日表示，iPhone11啟動全線降價，最高降價力度達到人民幣（下同）1,600元。 iPhone11 Pro Max各型號全部降價1,600元，最低7,999元就能入手；iPhone 11 Pro降價1,200元，64G版本7,499元；同時，iPhone11也降了500元，最低配64G版本售價4m999元。 據悉，這是iPhone11發佈以來，大陸國內首次大範圍大力度的降價。 (工商 ) #降價 #iPhone #蘇寧 #手機 #Pro 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸5G手機掀戰火 業者搶推新機 04:092020/03/29 全球財經 印度停工聯發科大傷 04:102020/03/30 財經要聞 小米 去年淨利年增34.8％ 04:102020/04/01 全球財經 第二代iPhone SE 最快5日開賣 04:102020/04/01 產業．科技 iOS 13.4.5出現iPhone SE 2蹤跡 再傳4／15發表 10:172020/04/01 科技 華為P40 Pro主鏡頭DxOMark得分128 空降冠軍 12:152020/04/01 科技 《通信網路》宏達電VIVE COSMOS ELITE單獨販售 今預購起跑 13:242020/04/01 財經 《光電股》大立光9日法說會 新冠衝擊成焦點 17:222020/04/01 財經 日手機市場慘 蘋果首當其衝 04:102020/04/02 產業．科技 蘋果供應鏈掛保證 5G iPhone秋季推出 10:372020/04/02 科技 財經熱門新聞 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 陸產「7奈米」近了？ 台積電叛將這句話揭端倪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。