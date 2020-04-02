蘇寧手機官方2日表示，iPhone11啟動全線降價，最高降價力度達到人民幣（下同）1,600元。 iPhone11 Pro Max各型號全部降價1,600元，最低7,999元就能入手；iPhone 11 Pro降價1,200元，64G版本7,499元；同時，iPhone11也降了500元，最低配64G版本售價4m999元。

據悉，這是iPhone11發佈以來，大陸國內首次大範圍大力度的降價。

(工商 )