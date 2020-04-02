電影《鑰命監獄》改編自南非反種族隔離暨自由鬥士提姆詹金的自傳小說，由新銳導演法蘭西斯安南所執導，講述3名年輕政治犯以史無前例的大膽方式成功逃出南非著名監獄。男主角丹尼爾雷德克里夫儘管曾對媒體宣布未來不會再接演《哈利波特》系列電影，然而此次他卻接受《哈利波特》製片大衛巴隆的邀約，與飾演奎若教授的伊恩哈特攜手演出。

丹尼爾雷德克里夫表示：「這個故事相當值得身處在這時代的我們反思，這群白人在種族隔離制度下成長，身為制度下的受益者，卻能從中覺醒，並承認這一切是暴行、是不道德的，非常了不起！」這也是他繼《逃出亞馬遜》後，再次出演真人真事改編電影，並為了符合角色形象，留了一頭中長捲髮、蓄起大鬍子，還敬業地學起南非當地的英文口音。

在片中鋃鐺入獄時，丹尼爾雷德克里夫更是狼狽到全身僅有一件吊嘎和內褲，只好將女友走私給他的救命錢藏在雪茄管之後，硬塞到肛門裡，除了差點導致發炎潰爛，還被伊恩哈特一眼識破，笑說：「看你跑步的樣子，就知道你的肛門藏了至少一瓶啤酒跟好幾隻玻璃杯！」

故事的原著作者兼主角原型提姆詹金是一名生在南非，卻反對種族隔離政策的自由鬥士，他雖然是白人，在當年卻為了反對南非不公義的黑白種族隔離制度，而加入反政府的組織，用他自己發明的特殊裝置「傳單炸彈」在街頭散發支持反政府的言論，因此被捕入獄，刑期長達12年，後來在監獄中，藉著自製的木頭鑰匙成功逃出監獄，宛如電影情節般的奇蹟遭遇，讓他寫下《越獄：逃出普勒托利亞》這本小說。電影17日在台上映。

(中時 )