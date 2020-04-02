別讓清明成防疫破口，淡水警啟動交通管制（淡水警提供／戴上容新北傳真）

清明連假首日，淡水警分局已提前部屬交通管制勤務，並將視車潮實施彈性分流管制措施；另因應疫情變化，建議民眾配合新北市政府相關掃墓防疫政策，採分梯掃墓或由家人代表現場祭祀，並多利用「新北市電子追思系統」（https：／／worshi p-online.ntpc.gov.tw／）線上追思服務，以避免群聚感染。

淡水警分局實施彈性分流疏導管制措施如下：

一、視北新路車流量狀況，啟動分流管制掃墓車輛自淡金、北新路口進入北新路，並指引車輛行駛替代道路，改由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山。(當地居民憑證明文件不予管制)。

二、北新路自6.2K處至北新路、大湖路口(北海福座與懷恩聖地墓園前)實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入。

三、北海福座停車場滿場後，請遵從執勤員警(民力)及現場工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放，改搭接駁專車入園。

為紓解下山車流，請民眾多加運用替代道路及北3線(往臺北市北投方向)以分散車流。若淡金路往台北方向有車多情形，建議改行「竹圍六號替代道路」，由坪頂路接北2線往台北。另天元宮賞櫻季節已進入尾聲，花況盛期不再，為避免出遊與掃墓車潮匯集造成壅塞，淡水分局呼籲民眾出發前先行洽詢各墓園區詢問交通狀況，適時調整行車動線，並另進入園墓園區時請配戴口罩及接受工作人員測量體溫等防疫措施。

(中時 )