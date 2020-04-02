雲林縣高麗菜自採每顆10元，吸引民眾前來撿便宜。（張朝欣攝）

雲林沿海地區高麗菜進入採收期，卻因疫情延燒餐廳需求量驟減，供過於求價格大跌，有農民2日開放高麗菜田供民眾自行採收，1顆只要10元，吸引不少民眾前來撿便宜，農民表示1顆10元實在不敷成本，但耕除又浪費食物，只能賣多少算多少，盡量減少損失。

農民許明棟在雲林縣水林鄉種植2分多地高麗菜，最近進入採收期，原本打算拿到果菜批發市場拍賣，卻發現每公斤價格不到5元，若加上採收人工、裝箱費用，根本是血本無歸，因此決定自己想辦法販售。

許明棟說，一開始打算自己採收後在田邊販售，但2分多田地的高麗菜達數千顆，1個人實在忙不過來，最後開放給民眾自採，1顆只要10元，他在現場提供刀具、塑膠袋給採菜民眾，一大早就吸引不少人來撿便宜，預計連假期間便可採售一空。

許明棟指出，夏天種高麗菜，約60天可收成，冬天約65天至80天，此批高麗菜是在今年1月中旬種植的，現在正是最好吃的時候，他的高麗菜為「初秋」品種，香甜脆口，不用加調味料快炒就很好吃，絕對物超所值。

這幾天適逢清明節連續假期，許多旅外民眾返鄉掃墓，也有人從其他縣市聞風而來，他們表示產地高麗菜不僅便宜、新鮮，而且還能享受自己動手的樂趣，疫情期間下田採菜，可說是最佳的戶外活動，所以全家特地從台中來採購。

(中時 )