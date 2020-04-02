觀光局桃園機場旅客服務中心員工因工作染疫，引發社會輿論。1名已經離職的員工2日表示，第一線人員戰戰兢兢做好自己的工作，即使沒有功勞，也有苦勞，辛勤累積服務旅客的好口碑，只因單一事件遭到外界扭曲，已經嚴重打擊到同事的士氣；網路上甚至還有霸凌言詞，讓同事們大吐苦水，呼籲停止網路霸凌，繼續為台灣觀光發展打拼。

在事件發生後，這名已經離職的員工特別到桃機來探望前同事們，也接到老同事訴苦，旅服中心已經接到投書，嘲諷桃機旅客服務中心應該設置座位區，提供免費茶水、咖啡等服務，讓旅客憑護照領取，才是真正對等服務旅客。

這名前員工表示，桃機旅客服務中心主要是接待外籍旅客，讓這些外籍旅客入境後，馬上可以獲得國內旅遊的諮詢服務，包含取得旅遊、住宿等觀光資訊，幫忙解決外籍旅客疑難問題，讓外籍旅客入境台灣，馬上就可以受到台灣人情味的良好第一印象。本國籍的旅客若有需要，也當然會提供服務。

這名前員工說，旅服中心的員工，除了部分具備公務人員任用資格，大多數第一線的工作人員，都是以約聘雇方式進用，薪資並不高。但值得一提是，約聘雇人員大都是在國外取得學位後返國服務，全部都具備外語專長，除了英語、日語外，也有德語、韓語、西班牙語等外語專長。英語必須具備多益750分以上成績，日語也須到1級等級，第一線服務員工都屬一時之選，憑著工作熱誠站在國門服務旅客。

這名前員工也透露，這次也不是旅服中心人員首次隔離。早在今年疫情初發的春節期間，中央流行疫情指揮中心要求大陸團在規定期限內離開台灣，旅服中心就提早召回春節休假中人員，配合衛福部疾病管制署在2航廈停車場設立的臨時發燒篩檢站，從清晨3時開始冒著寒風，引導大陸旅行團團員逐一量測體溫，旅客沒有發燒症狀才能到出境大廳辦登機報到手續。

為了不讓春節期間出境旅客人潮有密切接觸風險，旅服中心派遣2位工作人員全程陪同大陸團通關，一路沿途跟隨到登機門，管制大陸旅客不要隨意走動。後來該團大陸旅客返抵上海發現確診，當時中央流行疫情指揮中心還沒有公告居家隔離措施，旅服中心超前部署，讓2位服勤同仁在家自主健康管理超過10天以上，所幸2位同仁都確認沒有受到感染。

這名前員工說，事件發生後，除了同事染疫，還波及家中年幼小孩，大家都很心疼；目前有密切接觸的人，目前都依照疾管署的規定居家隔離中。他也強調，期盼社會大眾在責難旅服中心工作人員此次輕忽疫情的疏失以外，也能替基層人員加油打氣，一起挺過這次風暴，繼續為台灣觀光發展打拼。

(中時 )