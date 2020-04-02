有「香江第一美人」之稱的關之琳，年過半百仍是圈內有名美魔女，出道以來緋聞不斷，曾有兩段豪門婚姻，最終都以離婚收場，也自認「感情世界一蹋糊塗」，她曾當過小三的黑歷史常被譙翻，美人的每一段情史都轟動。

關之琳從小美到大，證實母胎美女無誤。（資料照／張祐銘攝）

清朝貴族瓜爾佳氏之後 從小美到大

關之琳出生演藝世家，爸爸關山、媽媽張冰茜，兩人是出名的俊男美女，她遺傳父母優良基因，就知道關之琳為什麼這麼美。尤其關之琳是原姓瓜爾佳氏之後，正是清朝八大貴族之一，屬於鑲藍旗，該族最大特點，專出傾國傾城的美女，關之琳從小美到大的外貌，讓外界更加深「瓜爾佳氏出美女」的說法。

關之琳的美，不只觀眾認可，連天王劉德華上《康熙來了》被問到，覺得這世界上哪個女人最漂亮時，他毫不猶豫就回答「那當然是關之琳了」，更大讚對方是他見過的唯一的真正美女。也因為擁有艷麗外型，關之琳的追求者眾多，傳過緋聞的對象包括成龍、劉鑾雄、劉德華、馬清偉、霍建華等人，情史相當精采。

關之琳情史精彩，曾和劉德華、霍建華傳緋聞，對象非富即帥。（圖／中時資料照）

二段婚姻相隔近30年 嫁富商都離婚

其實關之琳19歲時就結了第一次婚，當時她不顧家人反對，與認識僅2個月、相差18歲的香港富商王國旌，在美國拉斯維加斯閃電結婚，但只維持了9個月的婚姻關係，1982年即離婚，盛傳男方雖娶到大美女，但婚後風流本性仍難改，才讓關之琳放棄這段婚姻。

相隔30年後，關之琳傳出了第二段婚姻，是和台灣富商陳泰銘，女方2009年來台拍廣告，多次被拍到和當時已婚的國巨董事長陳泰銘親密同行，後來男方離婚，兩人不但一起去巴黎度假，還被直擊在日本挑情侶對戒，一度爆出結婚但被雙方否認。直到2013年，關之琳曬出和陳泰銘的甜蜜照，等於公開兩人親密關係，更驚人的是，2015年她出席記者會被問到和陳泰銘的感情狀況，竟突然自爆「我們不是分手，我們是離婚！」震驚演藝圈。

關之琳曾在微博曬和陳泰銘的甜蜜照，卻又突自爆兩人已經離婚。（資料照）

除了這兩段豪門婚，關之琳常被傳出介入他人感情，因此被網友封為「專業小三」，其中和地產富商馬清偉的緋聞最有名，外傳因關之琳的介入下，馬清偉和正宮陳美琪離婚，陳美琪曾在台灣拍過《新白娘子傳奇》，飾演青蛇小青一角，她受訪曾透露當年自己懷孕，因為「某人」不停致電騷擾，說話不堪入耳，導致自己流產並終身不孕，當時新聞鬧得沸沸揚揚，但關之琳始終否認主動介入他們的婚姻。

關之琳昔認當過小三，愛情觀讓人傻眼。（中時資料照／陳素貞攝）

後悔因感情傷害人 關之琳認當過小三

後來關之琳受訪曾聊到這段第三者傳聞，她當下坦言：「我有後悔這樣，因為還傷害到人家。」但接著又說：「我沒主動就行，但擋不住別人為我做什麼。」這番話讓許多網友傻眼，當陳美琪聽聞關之琳感到後悔，則用嘲諷口吻回應：「有悔意？那還不算太壞！」

另外，也有人挖出關之琳更早前，曾被問到是不是心甘情願當情婦？她更語出驚人的說：「我什麼都做過，都試過了，結婚的、離婚的、有女朋友的，我都試過。」還說她都會顧慮到對方女友、老婆的心情，所以希望對方瞞著正宮，並說：「我會珍惜那段時間，但不會有什麼期望。」關美人超越傳統道德的愛情觀，確實讓不少人傻眼。

關之琳投資房地產許久，2007年來台代言房地產，房屋公司張綱維董事長親自為她介紹導覽。（資料照／鄧惠恩攝）

關之琳年過半百雖然單身，但身價超過20億。（圖／翻攝自微博）

雖然關之琳的情路不順，但事業卻交出漂亮成績單，入行後她積極投資房地產，還有「香港樓后」之稱，她曾說過：「我很喜歡買房，一有錢就會投資房地產。」至今擁有超過3億港幣（約11.7億台幣）豪宅、商辦大樓的房產，身家更是超過5億港幣（約20億台幣），目前單身且膝下無子的她，傳出未來財產留給當風水師的弟弟。

(中時電子報)