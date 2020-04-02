4月2日大陸四川甘孜州石渠縣應急管理局發布消息，該縣境內發生的5.6級地震已造成15個鄉(鎮、場)84個村790戶房屋不同程度受損，4067人受災。色達縣57座房屋出現不同程度牆體開裂。

4月1日20時23分，石渠縣境內發生5.6級地震，震源深度10公里，震中位於長須貢瑪鄉境內，人煙稀少，距離縣城140公里，震中5公里範圍內平均海拔4661公尺，地震發生時，溫波鎮、阿日扎鎮、長須幹瑪鄉、瓦須鄉等周邊鄉鎮均有震感並不同程度受災，其中，長須貢瑪鄉查加村距離震中最近、受災較重，至4月2日8時，當地已發生3.0級餘震1次、3.3級餘震1次，暫無人員傷亡報告，此次地震導致15個鄉(鎮、場)84個村790戶房屋不同程度受損，4067人受災，預計經濟損失7983萬元（人民幣）。

地震發生後，石渠第一時間已啟動應急預案，深入震中調查核實災情、慰問受災群眾，做好緊急轉移安置和救災減災等工作。

(旺報 )