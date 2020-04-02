面對疫情衝擊，行政院近日追加1500億特別預算，在2日召開的行政院會中，文化部再獲新增編列37.2億元，加上第一波投入的15億元，讓目前藝文紓困振興預算總額提高到52.2億元。文化部長鄭麗君表示，原補助方案也將升級為「藝文紓困2.0」，加強對藝文艱困事業、員工及自雇者的照顧，避免因疫情衝擊流失藝文工作者。待立法院三讀通過特別預算後，「藝文紓困2.0」各辦法作業即可展開。

文化部表示，在「藝文紓困2.0」中，藝文產業的個人工作者也可納入勞動部「自營業者補助專案」，針對投保勞保第一級（月薪資總額23800元以下）且未達課稅標準之自營業者，提供每月1萬元薪資補貼，預計補貼三個月。文化部估算，將有約3萬名藝文自營作業者適用此補助條件。文化部仍將持續開放個人工作者申請補助，但申請者不得重複領取勞動部補助。

原藝文紓困振興預算是以行政院特別預算8億元加計文化部「移緩濟急」7億元預算，共投入15億元。其中11億用於「減輕營運衝擊補助」紓困補助，且已於3月18日開始第一次藝文紓困補助申請，針對今年1月15日至3月31日受疫情影響發生營運困難的我國藝文事業及自然人，受理申請紓困補助期間將至4月10日截止，近日會再公告第二次申請須知。

「藝文紓困2.0」新增的預算中，預計再新增7億元作為「減輕營運衝擊補助」紓困補助用，規模提高至18億元，將擴大補助各類型藝文事業的人員薪酬、水電、行政等相關營運費用，預計補助三個月。藝文事業每次公告每事業補助合計上限為250萬元，自然人每次公告每人補助上限為6萬元。

文化部也針對大型藝文事業提出新的補助和貸款方案。如表演藝術、電影映演業、出版事業等大型藝文事業，若受重大衝擊導致營業額衰退50％以上，或已無法持續營運，可提出申請，且不受250萬元補助上限限制。總補助預算預計有24.7億元，補助三個月，項目包括補助藝文艱困事業員工薪資四成（每人上限2萬元），以及其他如租金等營運支出補助。大型藝文事業貸款也將納入經濟部之「跨部會8千萬元以上大型融資保證提撥」，編列提供信用保證及利息補貼經費。

(中時 )