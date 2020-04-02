行政院今通過紓困特別條例修正案，紓困經費加碼2100億元，盼穩住192萬人就業。國民黨團下午發聲明表示，政府編列1兆500億元紓困振興經費，佔109年度預計GDP的5.4％，與其他歐美國家平均佔GDP十位數以上，比例明顯偏低，呼籲「直接對民眾發放現金」，並建議設定排富條款。

國民黨團說，由於各行業現在營運普遍遇到嚴重困難，但各行庫還是對紓困貸款發放態度較保守，大型企業可較輕鬆取得資金，而中小企業依然在紓困上出現「看得到吃不到」的情況，可預見今年下半年將出現可怕的失業潮，無薪假人數創新高，政府必須高度重視，超前部署。

國民黨團表示，面對看不見的敵人，產業面臨經營困境，勞工面臨收入減少，家庭收入支出也面臨緊縮，許多民眾屬於邊緣化群體之無固定工作者，呼籲政府紓困2.0方案應「直接對民眾發放現金」且「特別預算應再加碼」，採取直接發放現金的作法可以疏緩有急需救助者的壓力，並幫助在疫情中受創較嚴重的家庭，且亦較能達到預期的效用。

國民黨團建議補貼方式可參考可支配所得戶數五等分位分配狀況，級距越高者支領補助越少，級距越低者支領補助越高；或者參照綜合所得稅各級距申報戶稅負統計，一定級距以上者不給予補助，級距越低者補助越高，但發放現金之特別預算總金額不超過1000億元。

(中時 )