高盛集團表示，對於高收益率債券(即垃圾債)而言，隨著更多違約出現，最糟糕的情況可能尚未到來。未來六個月，約有價值5550億美元的債券可能從投資級調降至高收益率債券。

分析師Lotfi Karoui在4月1日的研究報告中表示，聯準會(Fed)採取前所未有的措施，向遭受新冠疫情衝擊的金融體系注入流動性，意味著投資級債券利差有可能已經見頂，儘管如此，高收益率債券仍面臨諸多不利因素。

「儘管有強大的政策支持，但企業借款人面臨的週期性挑戰仍然很大，」他表示。「與過去的低迷時期一樣，財務困境將繼續加劇，進而造成違約和降級增加。」

為應對不斷惡化的新冠疫情而採取的史無前例的地區封鎖和旅行禁令，促使很多企業努力增強其現金緩衝，進而造成融資成本飆升。在這樣的背景下，信貸一直是疫情引發的金融市場動盪的中心。彭博博巴克萊指數顯示，高評級美元債的平均利差第一季度躍升179個基點，為1989年有相關數據以來的最大季度升幅。

Karoui預計，在2020年期間，12個月移動違約率將增至13%。他預計，除今年迄今已調降的1490億美元債券外，未來六個月，約有價值5550億美元的債券可能從投資級調降至高收益率債券。

(中時電子報)