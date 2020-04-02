業者展示帶有椰奶香味的腋唇蘭，相當特別。(莊曜聰攝)

台南市長黃偉哲說，不只蘭花，市府會持續協助花卉業者行銷。(莊曜聰攝)

新冠肺炎疫情嚴峻，現在正值花期，蘭花業者外銷卻卡關，加上海陸空運費飆漲，損失恐怕難以估計，蘭花業者恐面臨最長寒冬，台南市山上區水道花園博物館與在地業者合作，4天連假期間提供場地行銷蘭花，希望多少補貼業者損失，若反應良好，未來周末假日也可持續舉辦。

疫情衝擊大，台灣及海外的大型蘭展通通停辦，主要花卉市場也因疫情停擺，外銷訂單大受影響，加上花卉有時效性，運輸得仰賴空運，有訂單就要搶班機運送，但現在歐美各國陸續鎖國，航空業也減班停飛，空運費用大幅調漲，只能透過調節花期，並想辦法往國內市場轉單，能撐多久是多久。

台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳柏昌甚至在自家蘭園辦起小型蘭展，推出市場少見的外銷熱門品種，自力救濟，山上水道花園博物館得知消息，與吳柏昌聯絡，洽談後才有了這次活動，吳柏昌也展示帶有椰奶香味的腋唇蘭，相當特別。

台南市長黃偉哲表示，這次園區與蘭花業者合作，也算外銷轉內需的形式，希望民眾出遊同時，也能買花幫業者度過難關，黃偉哲說，不只蘭花，包括南市居全台產量第一的火鶴花，市府也會配合下個月的母親節檔期加強行銷。

(中時 )