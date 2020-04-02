台南老爺行旅4月起針對居家、外食族推出2大優惠，首波推薦星級家常料理「甘粹即食包」，由主廚嚴選歐、亞菜系4道經典料理為即食包，每包170元有找；「與娃同行呷免錢」親子優惠活動則是於活動期間，每位成人偕3至12歲孩童至甘粹餐廳消費用餐，即贈主廚特製兒童餐乙份，現場再加碼500項好禮抽抽樂，最大獎可免費入住台南老爺行旅1晚。

甘粹餐廳新堆出即食包，圖為西西里蕃茄燉豬梅花，每包售169元。(台南老爺行旅提供)

響應台南市政府「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體宣言，台南老爺行旅甘粹餐廳推出「甘粹即食包」，包含經典歐風料理代表的「松露紅酒燉牛頰」、「紅酒葡萄乾燉羊」，以及充滿義式風情「西西里蕃茄燉豬梅花」，還有日式原粹美味「湯咖哩雞」，每包只要169元，民眾只要在家中拆封包裝，覆熱即可食用，即日起可於官網或致電訂購。

甘粹餐廳新推出的即食包，圖為湯咖哩雞，每包售169元。(台南老爺行旅提供)

甘粹餐廳還推出「與娃同行呷免錢」親子優惠活動，即日起至31日止，全家用餐孩童即可獲贈特製主餐乙份，內含擁有豐富鐵質、鮮嫩多汁的「肋眼牛排漢堡」、冰淇淋1杯及酥脆炸物1份，如不食用牛者也可更換為「迷迭香雞肉漢堡」，現場還提供500項好禮抽抽樂，最大獎可免費入住台南老爺行旅1晚。

同時甘粹餐廳特別對炎夏開胃為主題，將各式海陸鮮食搭配多款特製佐醬，推出9道全新主菜，包含長年熱銷升級款的「呷吼霸」碳烤BBQ豬肋排佐松露蒜味薯條，鮮嫩多汁的豬肋排混搭清甜鳳梨，再與Tabasco爐烤至入味；「爐烤波士頓奶油龍蝦麵」則是將特熬至濃郁的龍蝦醬與麵條翻炒，搭配新鮮爐烤波士頓龍蝦，盡情享受鮮甜海味餐，現優惠460元+10%起。

(中時 )