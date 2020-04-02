彰化縣地方稅務局率先主動調降電影業一半娛樂稅，但彰化市唯二兩家電影院已經「凍未條」，宣布5月1日起暫停營業。（吳敏菁攝）

彰化縣地方稅務局率先主動調降電影業一半娛樂稅，但彰化市唯二兩家電影院已經「凍未條」，宣布5月1日起暫停營業。（吳敏菁攝）

彰化大戲院、台灣大戲院公告5月1日起暫停營業。（摘自彰化大戲院臉書／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎風暴衝擊，電影院門可羅雀，彰化縣地方稅務局率先主動調降電影業一半娛樂稅，但彰化市唯二兩家電影院已經「凍未條」，宣布5月1日起暫停營業；其他，受衝擊之娛樂業縣府地方稅務局也啟動紓困機制，將實地查訪營業衰退情形，調降娛樂稅。

彰化縣只有3家電影院，彰化大戲院、台灣大戲院是彰化市唯二兩家，分別提供300和700座位，但新春年後來看電影，都只是「小貓兩三隻」，近來更慘，放映簡直是「演」給空氣看。

彰化大戲院、台灣大戲院1日聯合公告，因新冠狀病毒疫情持續延燒，導致片商無法正常提供片源，進而影響到戲院的營運戲院將5月1日起暫停營運，「待疫情緩降後，再與大家相見。請大家一同小心防疫，挺過這次疫情，相信很快可以再為大家服務！」

彰化縣地方稅務局2日宣布，針對受疫情影響較大之娛樂業者，啟動紓困機制，以電影業衝擊最大，已主動調降電影業娛樂稅，提出2、3月調降3成、4月起調降5成。

但電影院主要支出水電、租金和片源成本，開銷大而到戲院看電影人口不多，一直以來都算苦苦支撐，兩家戲院平均每月繳交娛樂稅約1萬初頭多元，換算下來，營業額確實不高，減免娛樂稅是美意，卻擋不了大環境窘困。影迷們只能期待疫情快過去。

其他受衝擊之娛樂業，如夾娃娃機、卡拉OK、電子遊戲業、網咖等，彰化縣地方稅務局也啟動紓困機制，並提醒受疫情影響娛樂設備數量減少，請速申請調降娛樂稅，防疫期間，網站推出「防疫安心e稅專區」，24小時全天候線上服務，不用出門也能完成申請。目前已經有30多家業者提出申請了。

(中時 )