苗栗縣在地文化推廣協會2日起，在中港陳家古厝舉辦《品竹賞畫》竹編版畫創作藝文展活動。（巫靜婷攝）

苗栗縣在地文化推廣協會2日起，在中港陳家古厝舉辦《品竹賞畫》竹編版畫創作藝文展活動。（巫靜婷攝）

《品竹賞畫》竹編版畫創作藝文展活動2日舉辦開幕儀式。（協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹編藝術達人楊禮坤教導民眾竹編技巧。（巫靜婷攝）

竹編藝術達人楊禮坤教導民眾竹編技巧。（巫靜婷攝）

民眾參加竹編DIY體驗傳統工藝，開心秀出作品。（巫靜婷攝）

苗栗縣在地文化推廣協會邀集7到70歲的跨齡創作者，2日起在竹南鎮中港陳家古厝舉辦竹編版畫聯合展覽，展出超過50件竹編及版畫作品，因應防疫，協會今年新推出線上看展功能，在家也能陶冶藝術氣息，與創作者來場心靈對話，實體展覽到4月26日止。

苗栗縣在地文化推廣協會，以中港陳家古厝為據點推廣文化藝術，邀請版畫大師陳永欽及竹南竹編職人楊禮坤開班授課，將在地工藝之美推廣及人，2日起集結陳、楊2大師、竹編職人林春發及三灣國小大坪分校學生作品，舉辦《品竹賞畫》竹編版畫創作藝文展活動，並推出線上看展服務。

因應防疫，許多民眾不敢出門，避免出入公共場合室內空間，協會因此架設線上看展網站，民眾只要在家用電腦或手機搜尋展覽活動名稱，即可輕鬆看展，了解創作者的生平事蹟、展品內容及創作理念。開幕儀式上，國小學童們帶來陶笛合奏演出，也舒緩與溫暖了近日因疫情緊繃的人心。

協會理事長徐嘉明表示，工藝傳承不分年齡，展出作品部分為陳、楊2位老師，帶領7到70歲的學生創作，他們有教無類，作品細膩中帶有人情味，傳統又不失時尚風雅，值得民眾細細品味；竹編版畫創作聯展到26日止，每周三到周日早上10點到下午4點半開放參觀，同期還有竹南木工職人鄭輝煌師父的木作超大鋼彈展出。

(中時 )