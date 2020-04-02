拯救電影映演與表演藝術、出版等三大慘業，文化部長鄭麗君今（2）日宣布，將提供員工薪資及其他營運資金補貼，專案額度為24.7億元。

行政院會今日宣布「第二階段擴大紓困振興方案」，文化部將新增編列37.2億元特別預算，加計第一階段已編列8億元特別預算，文化部特別預算總規模將擴大為45.2億元，加上文化部第一階段「移緩濟急」7億元預算，文化部投入紓困振興的預算總計可望達52.2億元。

鄭麗君強調，原藝文紓困補助方案（藝文紓困1.0）將升級為「藝文紓困2.0」，強化對藝文艱困事業、員工及自雇者的照顧，落實「挺事業、顧員工、護自雇、疫情過後拚振興」四大精神，避免因疫情衝擊導致藝文工作者流失。

「藝文紓困2.0」有四大強化方案，包括：1.各類型藝文事業紓困加碼，減輕營運衝擊補助提高為18億；2.大型藝文艱困事業紓困不受250萬元限制，提供四成薪資及營運補貼；3.大型藝文事業貸款可突破原8,000萬元貸款上限；藝文自雇者納入勞動部專案，全面協助度過難關。

在大型藝文艱困事業員工薪資及營運補貼方案，文化部將針對表演藝術、電影映演業、出版事業等受重大衝擊，導致營業額衰退逾50％，或顯已無法持續營運的大型藝文艱困事業，提出不受250萬元補助上限之「藝文艱困事業員工薪資及營運資金補貼方案」，補助預算預計為24.7億元，預計補助三個月。

補助項目包括：依據行政院「千億挺就業」中跨部會共同性原則，補助藝文艱困事業員工薪資四成（每人上限2萬元），以及其他如租金等營運支出補助。

(工商 )