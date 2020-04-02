台股3月重挫逾1,500點，寫下月線連三黑。永誠國際投顧分析師李忠興認為，隨著新冠肺炎疫情增溫、封城和鎖國的時間拖長，預期3月營收相對亮眼的個股，多數與防疫、宅經濟及民生需求有關。

台股連假休市期間，若國際股市走勢震盪，下周加權指數將拉回，屆時又會是新一批套牢的籌碼，研判指數上漲空間不大。

(工商 )