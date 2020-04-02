台股月線連三黑 宜關注3月營收 18:122020/04/02 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股3月重挫逾1,500點，寫下月線連三黑。永誠國際投顧分析師李忠興認為，隨著新冠肺炎疫情增溫、封城和鎖國的時間拖長，預期3月營收相對亮眼的個股，多數與防疫、宅經濟及民生需求有關。 台股連假休市期間，若國際股市走勢震盪，下周加權指數將拉回，屆時又會是新一批套牢的籌碼，研判指數上漲空間不大。 (工商 ) #月營收 #台股 #台股月線 #連三黑 #寫下 也許您會感興趣 推薦閱讀 財報、籌碼雙喜 16檔演主旋律 04:102020/03/30 財經要聞 台股本周承壓 測10日線支撐 04:102020/03/30 證券．權證 受惠5G及疫情題材 永光營2月獲利翻正 15:012020/03/30 財經 《盤後解析》美股期指止跌 台股守住9600關 15:062020/03/30 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ 19:212020/03/31 財經 節後4個小心 台股停看聽 04:092020/04/02 財經要聞 台股跌深反彈 月線附近震盪 18:122020/04/02 財經 財經熱門新聞 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 川普驚爆1句 沙俄放下屠刀？油價逆天暴彈 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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