台股跌深反彈 月線附近震盪 18:122020/04/02 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假效應發酵，台股1日節前賣壓出籠，所幸內資積極穩盤，指數量縮收小黑。啟發投顧分析師楊基政推估，台股月線將在4月20日、21日左右扣抵，低指數區間開始走平，目前月線仍為下彎，因此反彈至月線可能出現震盪。 全球股市展開跌深反彈行情，台股亦於3月19日觸底翻揚，目前大盤及個股步入壓縮橫盤整理階段，推估台股可能在季線下進行為期約二個月的打底期及擴底期，且通常伴隨著量縮特性。 (工商 ) #台股 #月線 #推估 #跌深反彈 #量縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股本周承壓 測10日線支撐 04:102020/03/30 證券．權證 油價探低 美股連帶承壓 18:002020/03/30 財經 美股飆近700點！台股早盤大漲逾150點 挑戰9800 09:002020/03/31 財經 台股收季線估大跌2,200點 恐創2008年之後單季最慘 11:302020/03/31 財經 台股3月成交值爆量達4.27兆元 創逾29年半單月最大跌點 17:272020/03/31 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ 19:212020/03/31 財經 熱門股－味全 高殖利率跌深反彈 04:102020/04/01 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－疫情續增溫 美股面臨月線反壓 04:102020/04/01 證券．權證 台股量縮整理 投顧看好宅經濟等六類股 13:212020/04/01 財經 美股底部反彈 挑戰月線反壓 18:592020/04/01 財經 財經熱門新聞 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 不只沙俄大戰！油價又遭殺 背後兇手抓到了 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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