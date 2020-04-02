清明連假效應發酵，台股1日節前賣壓出籠，所幸內資積極穩盤，指數量縮收小黑。啟發投顧分析師楊基政推估，台股月線將在4月20日、21日左右扣抵，低指數區間開始走平，目前月線仍為下彎，因此反彈至月線可能出現震盪。

全球股市展開跌深反彈行情，台股亦於3月19日觸底翻揚，目前大盤及個股步入壓縮橫盤整理階段，推估台股可能在季線下進行為期約二個月的打底期及擴底期，且通常伴隨著量縮特性。

(工商 )