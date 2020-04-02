中芯國際上月底公布2019年財報顯示，14奈米製程已在去年底量產，並貢獻1%營收，該公司也數度提及，先進製程是中芯國際2020年發展重點，目前該公司開發14/12奈米等不同製程平台，其所量產的14奈米製程已經可以滿足大陸95%晶片生產，年底將達到月產1.5萬片晶圓，未來將朝著N+1、N+2代FinFET製程前進。

大陸最大的晶圓代工廠中芯國際3月31日發布2019年度財報，總營收達31.16 億美元、年減7.2%，毛利率 20.6%、下降1.6個百分點，為5年來新低，不過淨利2.35 億美元、創2017 年以來新高，但扣除政府補助2.93 億美元後，仍呈現虧損狀態。中芯國際表示，2019 年投資支出增至6.874 億美元，再創新高紀錄，占營收比重22%。

中芯國際表示，2020 年目標是年度總營收增長11% 到 19%，毛利率維持在20%，預計2020年第一季將比去年第四季增長10% 以上，至於新冠肺炎疫情衝擊評估，由於現階段晶圓廠未受到影響，相關生產現也正常運作，對於終端需求以及供應鏈影響有待觀察。

據陸媒綜合報導，中芯國際聯合首席執行長梁孟松先前就針對N+1、N+2技術世代發表過評論，透露N+1將比14奈米製程性能提升20%、功耗降低57%、電晶體密度縮小63%，SoC面積縮小55%，N+2性能與成本則是更高一些。

但外界質疑，中芯國際的N+1技術是基於梁孟松的老東家、也就是全球晶圓代工龍頭台積電的7奈米技術，中芯國際隨後澄清，N+1只是內部代號，撇清與7奈米的關係。

此外，中芯國際向歐洲最大的半導體設備供應商荷商艾司摩爾（ASML）訂貨極紫外光刻(EUV)設備，由於EUV機台主要用來生產先進製程，全球也僅台積電、三星進行晶片生產時使用，外界猜測中芯國際可能是要拿來生產7奈米製程，然而，中芯國際技術仍未達到該階段，被視為用來展現發展7奈米決心。

但在外媒報導，美國政府強力干預荷蘭政府批准出貨許可下，AMSL遲遲未出貨，陸媒近期又釋出消息，ASML以新冠肺炎疫情影響出口為由，再度推遲EUV機台出貨時程。

梁孟松原為台積電前研發處長，但跳槽至南韓科技大廠三星電子幫助其發展14奈米製程，讓時任台積電董事長的張忠謀相當無奈又惋惜。梁孟松之後前往中芯國際擔任CEO，並在其帶領下，短短10 個月時間，陷入3年發展困境的14 奈米製程獲得突破。

中芯國際也在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，並先後邀請台積電前營運長蔣尚義、前研發處長楊光磊擔任獨立董事，為大陸半導體產業發展做出貢獻。

(中時電子報)