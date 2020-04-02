黃騰浩主演《妖怪人間》。（CATCHPLAY提供）

孫可芳、宋柏緯主演《若是一個人》。（CATCHPLAY提供）

繼《我們與惡的距離》與《俗女養成記》之後，CATCHPLAY＋影音平台再推「台劇新浪潮」，於四月上架兩部優質台劇，包括由公視出品的奇幻大劇《妖怪人間》，以及華視自製的都會時尚台語劇《若是一個人》；《妖怪人間》即將於4月4日起，每週六晚間21：00於公視主頻播映，23：00於CATCHPLAY＋一次上架兩集，而《若是一個人》則將於4月19日起，每週日晚間22：00於華視主頻播映，22：30 CATCHPLAY＋跟播上架。

新冠肺炎疫情依然嚴峻，政府一再呼籲除了人與人之間應保持「社交距離」之外，也應該盡量減少群聚的娛樂；CATCHPLAY＋為了滿足會員對在家追劇的渴望，將於四月上架兩部最新台劇；公視出品的《妖怪人間》，是台灣首部以民間傳說妖怪為題材的奇幻影集，劇中以「地牛」、「墓坑鳥」、「火麒麟」等台灣民間鄉野奇談中出現的神怪傳說，講述一個人妖共存的現代社會，被喻為台版的《MIB星際戰警》；為了完美呈現人妖共存的奇幻世界，導演馬毓廷在劇中融入大量的視覺特效，搭配金馬影帝陳以文、型男演員黃騰浩、女星連俞涵以及新星石知田等實力演員共同演出，將帶給觀眾最奇幻的視覺饗宴。

而華視自製的時尚台語劇《若是一個人》，則為金牌編劇杜政哲執導的新形態台語都會類型劇，以網路上瘋傳的「國際孤獨等級表」為靈感，發展出「一個人好？還是兩個人幸福？」等生活議題故事；劇中飾演女主角的孫可芳在與前男友分手後開始逐漸習慣孤獨，並在一場療傷之旅中邂逅了堅信「這世界每個人都是孤獨的」的男主角丁志明，兩人因此被迫重新審視自己的生活理念，並重新定義孤獨的貌態。

除了孫可芳之外，《若是一個人》聚集了宋柏緯、林子閎、林鶴軒、朱主愛（四葉草）、陳璇等新生代演員，以及龍劭華與林秀君等金鐘實力派演員，而情侶檔朱主愛與林子閎為了以台語完美詮釋角色，開拍前接受了密集的台語訓練，林子閎逗趣地說：「我奶奶終於聽得懂我講的台語了。」

(中時 )