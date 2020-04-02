新冠肺炎病例持續增加，中央流行疫情指揮中心宣佈，昨日新增8例境外移入及2例本土病例，其中1例本土病例為北部一高級社區50多歲女保全，指揮官陳時中表示，目前女保全感染源不明，已通知社區主委與女保全有高度接觸者都需居家隔離，而社區內有出國史或接觸過保全出現症狀者，都要進行採檢，社區昨早亦已進行全面消毒。

陳時中表示，這名女保全為案336，近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於昨日確診，相關接觸者目前已框列職場同事7人及同住家人5人，至於社區住戶目前陸續框列中，以釐清感染源。

至於另一例本土病例案335為1名50多歲男性，陳時中指出，這名男子因多日腹瀉不適，曾至診所及醫院就醫，3月20日與尼境外移入的案291喝了1小時的咖啡，3月23日發病，曾二度就診未緩解，由於得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，並於昨日確診，相關接觸者居家隔離中。

(中時 )