富邦悍將與味全龍在斗六進行二軍例行賽，爭取一軍先發輪值的陳仕朋掛帥，對上龍隊郭郁政，陳仕朋主投6局失2分，加上張瑞麟開轟、于森旭3安猛打賞，以及張冠廷單場3打點演出，雖然龍隊曾陶鎔手感火燙，5支4含一發全壘打，但最終富邦悍將仍以9比5擊敗味全龍，

此戰2局上半富邦悍將就靠張瑞麟的2分全壘打先馳得點，也是他本季二軍首轟，3局上半龍隊張冠廷、王詩聰連續安打，添得第3分。

陳仕朋前2局有驚無險壓制味全龍，3局下半則是保送李凱威後，被劉基鴻敲出二壘安打，龍隊攻下第1分。5局下半曾陶鎔炸裂，二軍出賽6場就敲第3轟，陽春炮助龍隊追至2比3些微落後。

富邦悍將陳仕朋主投6局失2分。（富邦悍將提供／鄧心瑜傳真）

陳仕朋主投6局後退場，被敲8支安打、僅失2分，有5次三振、1次保送，黃亦志、李建勳各中繼1局也沒掉分，悍將於7局上半再發動攻勢，林威廷保送後，于森旭敲出深遠三壘安打帶有1分打點，隨後又靠隊友高飛犧牲打回本壘得分，此局悍將再添2分。

9局上半悍將攻勢再起，滿壘情況下張冠廷敲安帶有2分打點，王詩聰補刀安打也攻下2分，悍將再添4分大局。9局下半味全龍沒放棄，李凱威觸身球上壘後，郭天信、曾陶鎔、劉基鴻、張政禹連續4棒安打攻下2分，朱祥麟高飛犧牲打添第3分，但可惜最終無緣翻盤，悍將以9比5帶走勝利，拿下近期3連勝。

(中時 )