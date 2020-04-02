學校將公所分送的鳳梨做為營養午餐後的飯後水果，讓小朋友食用。（大林鎮公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣大林鎮以稻米、鳳梨、竹筍為主要農產品，鳳梨將進入盛產，為推廣在地農特產及增強鎮內學童免疫力，大林鎮長簡志偉近日分送鳳梨給鎮內學童，簡志偉表示，目前公所已陸續將鳳梨分享到各幼兒園及國小，並宣導勤洗手、戴口罩等防疫觀念。

大林鎮長簡志偉近日至各校宣導勤洗手、室內戴口罩等防疫觀念，並為推廣大林優質農特產，親自開著小貨車載著鳳梨分送各國小及幼兒園。大林盛產鳳梨，近來進入盛產期，簡志偉說，鳳梨的營養成分高，其中維生素C的含量更是蘋果的5倍，在新冠肺炎疫期間，如何從新鮮食物中攝取均衡營養以提升自身免疫力很重要，鳳梨也廣受消費者喜愛。

公所也表示，希望居檢地在大林的民眾，在居家檢疫14天的過程多吃鳳梨增強免疫力，同時也將鳳梨分送給鎮內的里幹事，叮嚀里幹事們除了近距離和隔離者接觸時，務必做足防疫措施外，也讓他們在投入防疫工作之餘，也可以透過多吃鳳梨增強免疫力。

(中時 )