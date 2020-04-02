高雄橋頭女桶屍案，檢警初步鑑識發現死者左手疑有萎縮情形，很可能是肢障身份，仍須進一步解剖時釐清，同時研判死亡時間超過1周，不排除有他殺之嫌。

高雄捷運橋頭糖廠1號出口對面空地，因長期遭棄置垃圾，地主建設公司2日上午派人清理整地，工人開怪手開挖時，挖出1個橘色塑膠桶，飄散濃濃屍臭味，警方獲報趕到，打開桶子赫然發現一具疑似女性的屍體，身體已腐爛見骨，身高約165公分左右，檢警後續將深入調查釐清案情。

高捷橋頭糖廠1號出口對面空地長期髒亂，當地橋南里長蘇道明3月23日報請市府協助，發現是某建設公司的土地，該公司2日派人前往處理，工人開著挖土機整地，挖出1個橘色塑膠桶，桶身被挖破後裡頭飄散濃濃臭味，且隱約可看到裡面有個人頭，工人心裡毛毛的，不敢再打開桶子，趕快打電話報警處理。

警方獲報抵達，將桶子打開，確認真是1具屍體，全身被汙泥包覆，只露出頭部與部分上半身，且已嚴重腐爛，死亡時間可能超過1周。

由於桶子體積不大，警方一度以為死者是個小孩，但鑑識小組人員檢查後，認為應是成年女性，初步研判身高約在165公分左右，左手有萎縮情形，但不確定是否為肢障，詳細死因將待下周一由檢方會同法醫解剖後進一步釐清。

橋頭區橋南里里長蘇道明說，遭棄屍該處空地長期髒亂，他曾於3月23日報請市府協助清理，發現空地一半是國有財產局土地，另一半是私人土地，於是他聯絡地主建商公司派工整地，結果工人整地過程卻挖到一個塑膠桶，內裝有屍體，桶屍案因此曝光。

蘇道明說，棄屍地點距離高捷橋頭糖廠站1號出口不到200公尺，最近的住家則在100公尺以外，當地民眾表示，該處不是主要道路，只有通勤的上班族、學生會行經，尤其晚上12點之後幾乎就不會有路人經過；警方正積極調閱監視器，全力緝凶中。

(中時 )