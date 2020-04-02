為減緩新冠肺炎疫情對中小企業的衝擊，美國政府即將啟動規模3,500億美元紓困方案，透過銀行提供超低貸款給美國中小企業，協助業者度過資金難關，另一方面，銀行也藉由放款，可從政府手中獲得數十億美元的手續費收入。

川普上周五（3月27日）簽署的2兆美元紓困法案之後，美國小型企業署（Small Business Administration，SBA）也儘快擬定執行細節，鼓勵銀行和地方信用社向資金吃緊、員工500人以下的企業放款。

SBA表示，針對中小企業的薪資保護貸款方案，企業取得貸款後兩個月，倘若用於支付薪資、貸款利息、房租或電費，就可無須償還。倘若期間員工被解僱或是減薪，則須償還部分貸款。貸款利息僅達0.5％，本金兩年後到期。

此外，銀行藉由放款給中小企業，可獲得聯邦政府支付的手續費。手續費依照貸款規模而異，低於35萬美元的貸款，手續費為5％，200萬美元以下和以上的貸款，手續費各為3％、1％。

(工商 )