羅美玲與老公江振愷（Terry）婚後育有2子，大兒「小吉羊」今年4歲，次子「小紅豆」4個月。兩人原本想幫小紅豆辦雙滿月，但過年前Terry工作繁忙，過年後又遇上新冠肺炎疫情爆發，乾脆不辦了。不過後來兩人良心過意不去，深怕二寶長大後埋怨自己沒有胎毛筆、滿月酒、也沒有彌月禮，所以夫妻倆近日連忙補送彌月禮盒給親朋好友。

兩人考量防疫第一，特別選擇保存期限較長的餅乾禮盒，送出前，經紀人藍儀還用酒精噴了外盒一遍，眼看最近不論是新聞或疫情，都太讓人鬱悶了，兩人也希望分送滿月禮讓大家分享喜氣。

談到生二寶的心情，羅美玲坦言比第一胎放鬆很多，但是即便做足了準備，還是有崩潰的時候，「為什麼嬰兒在她們（月子中心）手上都如此乖巧，回到家完全兩回事？」有次小紅豆在深夜莫名大哭，讓她不知所措，當護理師的妹妹發現他肚子鼓鼓的，才知道是腸絞痛引起的哭鬧，隨著小紅豆越來越大、也比較穩定，羅美玲終於可以安心睡覺。

Terry身為健身教練，受疫情影響很大，很多學生都沒有辦法繼續上健身房，令他慶幸的是，自己還算人氣高的老師，課還沒有被砍掉，「看到每個月都有教練離職，自己還在線上算幸運了！但其實每次上課時仍然會擔心，畢竟自己是高危險族群。」

Terry年後共有12、13場活動被延期或取消，損失幾十萬元，身為一家之主壓力不小，「還好我們之前都有存錢，不至於坐吃山空」，他相當知足惜福，「最近陪伴家人的時間變多，家人在身邊就是最大的滿足。」

(中時 )