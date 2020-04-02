環保人員會警方在歸仁區沙崙農場攔下涉嫌傾倒建築廢棄物的卡車。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局2日下午接獲民眾檢舉，指歸仁區沙崙農場有人正在傾倒建築廢棄物，經派員會同轄區員警前往查緝，除當場發現3處棄置點，也查獲2輛卡車正載運營建剩餘土石方進行棄置。經詢問李姓、黃姓卡車司機後，均無法提供土方來源證明等相關文件，僅表示是地主為整地而連絡回填土方，全案除依違反廢棄物清理法裁罰外，也將追究地主是否違反營建剩餘土石方及土地使用等相關規定。

台南市長黃偉哲表示，鑑於不肖業者經常趁假日或晚上進行不法亂倒行為，因此已指示環保局派員隨時巡查。此案於中午接獲通報後，立即趕往現場，李姓及黃姓卡車司機，因措手不及當場被查獲並坦承犯行，全案已針對違反廢棄物清理法部分，裁罰6萬元以上30萬元以下。

市府環保局長謝世傑也說，此次能即時攔截行為人，特別感謝民眾的通報，他也呼籲土地所有人、工程業者等，不要提供土地回填、堆置營建廢棄物及委託不合法清除、處理業者從事廢棄物清除及處理，一旦被查獲將依法重罰；如屬營建廢棄物者更將移送檢警偵辦，遏止非法回填、堆置營建廢棄物的行為。

(中時 )