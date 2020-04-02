韓國N號房事件越演越烈，不僅有2名男星被點名是「博士房」主謀趙周彬的會員，現在韓媒《Dispatch》又公開N號房的最新對話截圖，驚見10位女藝人的名字被提起，趙周彬更聲稱連裸照都有！

《Dispatch》今日公開N號房聊天截圖，至少有10位女星被提起，連身份證字號、地址等個資也被洩漏，甚至還有會員好奇問「博士」趙周彬有D女星的裸照嗎？只見趙周彬不僅說「有」，還把這些女星成為性奴的日期公開。

趙周彬言談中至少提起10位女星，他向會員宣稱F女星因某些原因而成為性奴，照片僅向VIP會員公開，不過對方與E、G、H、I、J女星一樣，已經是拋棄牌，現職偶像才是他們的首要目標。

隨著N號房風波越燒越大，造成韓網也出現許多揣測文章，人氣綜藝節目《大逃出》導演鄭中淵更被網友質疑社群網站帳號與N號房某會員的帳號相同，因此涉入其中。不過他早前也聲明駁斥此消息，強調自己只有用一支手機，但網路流傳截圖中的手機型號跟他的不符，目前正蒐集相關證據，對造謠者提告。

(中時電子報)