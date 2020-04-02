大林慈濟醫院即日起調整預約連續處方箋領藥日的時間、地點，每日早上08：30至12：30在感恩樓專用車道領藥。（大林慈濟醫院提供／張亦惠嘉縣傳真）

因應新冠肺炎疫情嚴峻，大林慈濟醫院2日起啟用急診戶外檢疫站，提供有發燒、呼吸道症狀、旅遊史的民眾進行檢查診斷，經由不同風險的病人做初步分流以避免院內感染風險，確保就醫民眾安全，另，為減少領藥排隊接觸風險，即日起每日上午提供預約連續處方箋領藥者於感恩樓大門口專用車道領藥。

大林慈濟醫院急診部主任李宜恭指出，戶外檢疫站內設置完整的檢傷分類、診間、X光室、留觀區、待床區、汙物區等，根據傳染病的風險，醫師會先做檢查、X光、抽血等篩檢，將不同風險的病人做初步分流，主要目的在保障民眾就醫安全，對於疑似傳染病患者，可以在檢疫站經由快速診斷、檢查，區別風險高低，以及所應進行的處置與治療。

李宜恭表示，風險較低或是較穩定的病人，會讓病人回去做自我健康管理，如需住院者，可以在檢疫站另外一區待床，暫時留院觀察，確認風險等級，再安排住進不同病房，積極做院內與院外的分流。

這處戶外檢疫站是以組合屋搭建而成，有隔間與照明、通風設施，取代原本以帳篷搭建的發燒篩檢站候診區，讓有疑似傳染病的病人可以不用進入醫院，在院外的檢疫站即可完成篩檢，避免醫病交叉感染。

另為減少領藥排隊接觸風險，大林慈濟醫院從今天起，調整預約連續處方箋領藥日的時間、地點，每日早上08：30至12：30，一律於感恩樓專用車道領藥，其餘時段或是未提前預約者，則仍於院內批價過卡後，至門診藥局排隊領藥，歡迎民眾多加利用預約領藥服務。

(中時 )